Eskişehir ve Kütahya'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Eskişehir ve Kütahya'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

7 saat önce

Eskişehir ve Kütahya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Eskişehir ve Kütahya'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi, System.String[]

Eskişehir ve Kütahya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri cuma namazı çıkışında Reşadiye Camisi önünde toplantı.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Musa Karadaş, Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını söyledi.

"Yüzyılın anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ettiğini anlatan Karadaş, şunları belirtti:

"Eskişehir Kardeşlik Platformu olarak Trump ve Netanyahu'nun yaptığı tek taraflı anlaşmayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kudüs ve Filistin toprakları tamamen özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan gelişmeleri dikkatle takip edecek, Kudüs'ün özgürlüğü için tepkilerimizi her platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz."

Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri, cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya geldi.

KÜSİDAP Başkanı Nazif Kocaçoban, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği günden bu yana siyonistlerin emir eri gibi hareket ettiğini belirterek, Trump'ın aldığı kararla Filistin halkının meşru haklarını yok saydığını vurguladı.

"Yüzyılın anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın Filistin'i parçalama planı olduğunu ifade eden Kocaçoban, şöyle konuştu:

"Filistin'i işgal planı, diplomatik açıdan palavra, bizim açımızdan paçavradan ibarettir. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz. Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklama sırasında Kütahya'da üniversite öğrenimi gören Filistinli gençler de hazır bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Orta Doğu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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