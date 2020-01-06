Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeliEskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli

Eskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Eskişehir'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Eskişehir, bu sabah başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarıyla yollarda kalırken, belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Valiliği'nce yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır denildi.

KÜTAHYA'DA DA TATİL

Kütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.

Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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