Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)KAR KAZALARA NEDEN OLDUEskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yolcu otobüsü kazalarına neden oldu.

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)

KAR KAZALARA NEDEN OLDU

Eskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yolcu otobüsü kazalarına neden oldu. Eskişehir otogarından çıkan Aytuğ Vural'ın kullandığı 35 PK 866 plakalı Ankara karayolu 17'nci kilometreye geldiğinde yerdeki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bariyerlere çarpan 23 yolculu otobüs savrularak devrildi. Kazada yan yatan otobüsteki yolcular, aracın ön camını çıkarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen otomobil, vinçlerle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Yolcular otobüsün bir anda kayarak bariyere çarptıktan sonra yan yattığını söyledi.

KÜTAHYA'DA 21 KİŞİ YARALANDI

İstanbul- Antalya seferini yapan otobüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 39. kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcudan 21'i yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yan yatan yolcu otobüsü ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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