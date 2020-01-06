Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)ESKİŞEHİR'DE KAR ETKİSİNİ KAYBETTİEskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti.

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)

ESKİŞEHİR'DE KAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Kentin merkez ilçeleri Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gün boyunca yolları açık tutmak için öncelikli olarak, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine müdahale ederek kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte kar yağışının hafif şekilde aralıklarla sürmesi beklenirken, gece hava sıcaklığını sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

YOLDA KALANLARI BELEDİYE KURTARDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda sıkıntılara yol açtı. Kar birikintileri nedeniyle yolda kalan öğrenci servis ve yolcu minibüslerini Dodurga Belediyesi ekipleri iş makineleriyle müdahale ederek kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Bozüyük-Dodurga ve Çokçapınar-Dodurga yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli

Eskişehir, Kütahya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
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