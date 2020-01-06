Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

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Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)
6 saat önce
KÜTAHYA'DA DA TATİLKütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'DA DA TATİL
Kütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.
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