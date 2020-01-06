Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
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Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)

6 saat önce

KÜTAHYA'DA DA TATİLKütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan...

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2), System.String[]

KÜTAHYA'DA DA TATİL

Kütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.


Aslanapa, Şaphane, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
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