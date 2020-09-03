Eskişehir ve Kütahya'da eylül ayının en sıcak günleri yaşandı - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da eylül aylarında görülen en yüksek hava sıcaklıklarının 1-2 Eylül'de ölçüldüğü bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de 2 Eylül'de 36,7 olan sıcaklığın, 17 Eylül 2017'de 36,4 derece ölçülen en yüksek sıcaklığı geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, Kütahya'da ise daha önce 1 Eylül 2007'de 36,1 dereceyle kırılan rekorun, 1 Eylül'de 36,8 dereceyle aşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgası yarın da devam edeceği için sıcaklık rekorlarının artmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."