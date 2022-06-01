Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

01.06.2022 13:27

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kütahya'da tören düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kütahya'da tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinlik kapsamında stant açan Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ile hayat boyu öğrenme kurumları, yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve beraberindekiler stantları gezerek ürünleri inceledi.

Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, stant açan kurumların "sıfır atık" temasıyla ürünlerini sergilediğini belirtti.

Etkinliklerle Kütahya'nın kültürel zenginliklerinin de tanıtıldığını belirten Başyiğit, "Hayat boyu öğrenme kurumlarımızda yapılan seramikler, el işleri, nakış, süslemeler ile yöresel kıyafetlerden tutun da KPSS kursları, robotik kodlamalara kadar birçok çalışma burada sergileniyor. Akla gelebilecek bütün kurslarımız halkımızın hizmetinde. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme şiarıyla bütün halkımızı kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü erkek yeleği koleksiyon defilesi ile canlı kurs performanslarının da sunulduğu etkinlik gün boyu sürecek.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

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HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI KONSERLE BAŞLADI HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI KONSERLE BAŞLADI
Kaynak: AA

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