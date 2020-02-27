Eskişehir ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Eskişehir ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Eskişehir ve Kütahya'da Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Eskişehir ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Eskişehir ve Kütahya'da Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Eskişehir'de kent merkezindeki İlahiyat, Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kütahya'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi.

Karazeybek, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.

Regaib Kandili'nin en iyi şekilde ihya edilmesi gerektiğini belirten Karazeybek, "Bu gece, üç ayların ilk kandil gecesidir. Allah, bu gece müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Dua ve ibadetlerin kabul edildiği bir gece olması hasebiyle önemlidir." diye konuştu.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi.

Regaib Kandili, Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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