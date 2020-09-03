Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldıMETEOROLOJİ 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Eskişehir'de 36.7, Kütahya'da ise 36.8 olarak ölçülen hava sıcaklıklarının Eylül ayı sıcaklık rekoru olduğunu açıkladı.

Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı

METEOROLOJİ 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Eskişehir'de 36.7, Kütahya'da ise 36.8 olarak ölçülen hava sıcaklıklarının Eylül ayı sıcaklık rekoru olduğunu açıkladı. Eskişehir ve Kütahya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle sokaklarda normal zamanlara göre daha az insan yoğunluğu gözlenirken, sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerin yanı sıra ağaç altları ile banklarda dinlenmeyi tercih etti.

Eskişehir ve Kütahya'da Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İki gündür etkili olan hava sıcaklığı Kütahya'da 36.8, Eskişehir'de ise 36.7 derece ölçüldü. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi iki gündür görülen hava sıcaklığının Eylül ayı rekoru olduğunu açıkladı. Saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasındaki sıcaklığa dikkat çeken uyarı merkezi sıcak çarpmalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez, açıklamasında 'Eskişehir ve Kütahya illerinde uzun yıllar Eylül ayı sıcaklık rekoru kırılmış olup, bölgemizi etkileyen sıcak hava dalgası bugün ve yarın devam edeceğinden sıcaklık rekorlarının artması beklenmektedir. Eskişehir'de, 17 Eylül 2017 tarihinde 36.4 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 02 Eylül 2020 tarihinde 36.7 derece, Kütahya'da 01 Eylül 2017 tarihinde 36.1 derece ölçülen yüksek sıcaklık, 01 Eylül 2020 tarihinde 36.8 olarak kayıtlara geçmiştir. Bölge genelinde sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

SICAKTAN BUNALANLAR PARK VE BAHÇEYE KAÇTI

Eskişehir'de etkili olan sıcak havadan bunalanlar park ve bahçelerin yanı sıra ağaç altlarına geçerek serinlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesindeki Hamamyolu Caddesi'nde sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç altları ve banklarda dinlendi. 30 yıldır ilk kez böyle bir sıcak hava gördüğünü ifade eden Bilal Ede, 'Havanın bu zamanlarda serinlemesi lazım. 1999 yılındaki depremde de aynı böyle sıcaklar oldu. O sene Ağustos ayındaydı ama ben yine de korkuyorum. Küresel ısınma varö dedi. Emine Çakır ise hava sıcaklığının daha artacağına ilişkin açıklamaların endişe yarattığını kaydederek, 'Allah sonumuzu hayır etsin. Ben 75 yaşımdayım, böyle sıcak görmedim" dedi. Sıcak havada maske takmanın çok zor olduğunu ifade eden Orhan Şerbetçioğlu ise, 'Bunaltıcı bu havalar. Hem sıcakta çalışanlar için hem de görevi başındaki insanlar için çok zor bir durum. Ben de çalışıyorum. Maske takmak sağlık açısından çok gerekli olan bir şey ama çalışma şartlarında kullandığımızda aşırı zorlayıcı oluyor. Benim işim sürekli yürümeyi gerektiriyor. Maskeyi yarım kapatmak da olmuyor. Sürekli nefes alıp vermekte zorluk yaşıyoruz ama mecburuz" şeklinde konuştu.

Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Eskişehir, Kütahya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika

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