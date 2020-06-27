Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu

Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğuESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başlarken, sınava giren öğrenciler arasında yine sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu

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ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başlarken, sınava giren öğrenciler arasında yine sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı.

Koronavirüs tedbirleriyle yapılan YKS'nın ilk oturumu bugün sabah başladı. YKS sınavı boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek aileler genellikle çocuklarını özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturum için sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyrukta oluştururken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Sınava Osmangazi Üniversitesi Meşelik yerleşkesinde giren adaylar ve ailelerinde büyük heyecan yaşandı. Sınav merkezlerine gelen adaylar belgeleri kontrol edilerek sırayla içeri alınırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca adaylar okul girişteki el dezenfektanı kullandı.

SINAVA POLİS GÖTÜRDÜ

Sınava 15 dakika kala girişler kapanırken, geç kalan bazı adayları da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınava yetiştirdi. Deliklitaş Mahallesi'nde sınav merkezine gidecek araç bulamayan 5 öğrenci ile kimliğini kaybeden bir öğrenciye polis yardım etti. Nüfus Müdürlüğü'nden gerekli evrakları polis ekipleriyle birlikte alan öğrenci sınava yetiştirildi. Ayrıca yanlış okula giden bazı öğrencilerde, Asayiş ve Trafik ekiplerince sınav merkezlerine götürüldü.

KÜTAHYA'DA YKS HEYECANI

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı. Öğrenciler sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınava gireceği okullarda sınıflara alındı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önüne gelen öğrenciler, sıkı tedbirler eşliğinde sınava girdi. Sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alınan üniversite adaylarının girişlerde maskeleri değiştirildi, dezenfekte edildi ve ateşleri ölçüldü. Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler tek tek sınıflara alındı. Adayların içeriye alınmasının ardından kapılar kapatılırken, ailelerin dışarıdaki heyecanlı bekleyişi başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu - Son Dakika

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