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Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü

21.02.2022 16:13
Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Kütahya'da vaka artışı yaşanırken, Bilecik'te ise vaka sayıları düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir ve Kütahya'da vaka artışı yaşanırken, Bilecik'te ise vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, vaka sayısı 100 bin kişide 636,23'ten 4,38 artışla 640,61'e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da, 100 bin kişide 928,40 olan vaka sayısı 5,34 artışla 933,74 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 703,19 olan vaka sayısı 2,9 düşüşle 700,29'a indi. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86, Bilecik'te yüzde 84,1, Kütahya'da ise yüzde 79,9 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldı.


Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü
Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü
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Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü - Son Dakika
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