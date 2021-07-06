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Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı

06.07.2021 13:49
Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düşerken, 220 bin nüfuslu Bilecik'te artış görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düşerken, 220 bin nüfuslu Bilecik'te artış görüldü. Eskişehir son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan 5 kent arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran-2 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 112,85'ten 24,35 düşüşle 88,50 seviyesine inerek, Gümüşhane, Artvin, Deniz ve Bartın ile birlikte vaka sayısı en çok azalan 5 şehir arasında yer aldı. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 102,48'den 101,55'e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 46,64'ten 50,29'a yükseldi.

VAKALARDA AŞI ETKİSİVaka sayısı azalan Eskişehir'de filyasyon ekiplerince yapılan incelemede halkın geçen haftaki yüksek vaka seviyesi nedeniyle tedbirlere daha çok uyduğu, aşılamanın vaka sayısının azalmasında etkili olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 900 bin nüfuslu şehirde 500 bin 767 kişiye birinci doz, 233 bin 70 kişiye ikinci doz olmak üzere üçüncü doz aşı olanlarla birlikte kentte 767 bin 779 doz aşı yapıldı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Kütahya'da düşüş yaşanan vakalar nedeniyle haritada kırmızı alanlar azalırken, Bilecik de haritada 'düşük risk' anlamına gelen mavi ve yeşil renkle yer aldı.


Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı
Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı
Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları düştü, Bilecik'te arttı - Son Dakika


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