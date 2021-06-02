Eskişehir ve Kütahya'da vakalar düştü, Bilecik'te arttı - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da vakalar düştü, Bilecik'te arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir ile Kütahya'da vaka sayıları düşerken, Bilecik'te ise artış görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir ile Kütahya'da vaka sayıları düşerken, Bilecik'te ise artış görüldü. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, 100 bin kişide vaka sayısı 100 ve üzerinde olan 11 şehir arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 22-28 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 120,72'den 10,24 düşüşle 110,48'e geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 123,45'ten 23,31 artışla 146,76'ya yükseldi. Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka oranı 134,91'den 22,2 düşüşle 112,71 seviyesine indi.

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BİLECİK EN YÜKSEK İKİNCİ İL

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bilecik, 100 bin kişi de 146,76 oranıyla, Gümüşhane'den sonra vaka sayısı en yüksek ikinci şehir oldu. Ayrıca Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, sıralamada Ağrı, Ankara, Bolu, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri ve Tokat ile birlikte vaka sayısı 100 ve üzerinde olan şehirler arasında yer aldı.

BİLECİK HARİTASI KIZARIYOR

Eskişehir ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kırmızı ağırlıklı iki kentte bölgeler, 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü. Yüksek vaka sayısı ile dikkat çeken Bilecik'te ise haritada kırmızı bölgeler çoğaldı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da vakalar düştü, Bilecik'te arttı - Son Dakika
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