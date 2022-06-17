Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara ve çevre illerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bugün yapmayı planladığı "Ankara Afet Bilgilendirme Raporu" sunumunu kuvvetli sağanak yağış nedeniyle erteledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki bölge için "sarı uyarı" yayınladı. Meteoroloji açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile akşam saatlerinde Çorum il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ABB BEKLENEN YAĞIŞ NEDENİYLE PROGRAMINI ERTELEDİ

ABB tarafından bugün yapılması planlanan "Ankara Afet Bilgilendirme Raporu" sunumu da kuvvetli yağış gerekçesiyle, daha sonra duyurulacak bir tarihe ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yağış durumuyla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkent'te yaşanan sel felaketi ile ilgili bugün açıklayacağını duyurduğumuz 'Ankara Afet Bilgilendirme Raporu' sunumu, dünkü meteorolojik tahminlerde düşük seviyede bildirilen ancak bugün yapılan güncellemede 'sarı uyarıya' yükseltilen kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."