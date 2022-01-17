Üye Girişi
Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı - Son Dakika

Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı

17.01.2022 17:12

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında Eskişehir ve Yalova en çok artış yaşanan kentlerden oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında Eskişehir ve Yalova en çok artış yaşanan kentlerden oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 2 haftadır ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü il olan Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 533,62 artarken, Yalova ise 246,69 artış yaşandı. En çok artışın yaşandığı 3'üncü il Eskişehir olurken, Yalova ise bu sıralamada 8'inci oldu.

Eskişehir'de yaşayan Murat Gör, AA muhabirine, kentteki Kovid-19 vakalarındaki artışın çok hızlı olduğunu belirterek, bunun en önemli sebebinin insanların tedbir almaması ve birbirine saygı duymamasından kaynaklandığını söyledi.

Gör, herkesin tedbirlere uymasıyla vaka sayılarında önemli bir düşüşün sağlanacağına inandığını bildirdi.

Vatandaşlardan Hasan Görpek de kentteki vaka sayısındaki artışın içler acısı olduğuna değinerek, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Otobüs şoförlüğü yapıyorum. Hiç kimse tedbirli değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Bütün insanlar dikkat ederse bu hastalığı yeneriz." dedi.

Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Neşe Evliyagil ise insanların Kovid-19 salgınına karşı daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Aşı olmayan insanların bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğini anımsatan Evliyagil, "Hastalık nedeniyle hayatımızın riske atılmasını istemiyoruz. İnsanların duyarsızlığı, Kovid-19'un bitmiş gibi davranışları bizi üzüyor." diye konuştu.

Yalova

Kovid-19 vaka artışında Yalova'nın ilk 10 il arasına girmesini vatandaşlar kurallara uyulmamasına bağlıyor.

Aşılama çalışmalarında yüzde 76,9 ile mavi kategoride bulunan Yalova'da yaşayan Nagihan Örsel, maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetildiğine inandığını anlattı.

Özellikle kalabalık alanlarda insanların uzak durmadığına dikkati çeken Örsel, "Özellikle de gençlerin aşı olması gerekiyor. Evdeki yaşlıların düşünülmesi gerekiyor. Aşı ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor ama çoğu kişide artık maske bile yok. Mesafe kurallarına da uyulmuyor. Bunlara dikkat etmememiz halinde daha büyük sonuçlar bizi bekliyor olabilir." diye konuştu.

Yalova'nın vaka artış oranında yüksek iller arasında olmasının kendisini üzdüğünü aktaran Emre Gültan ise insanların bu konuda daha dikkatli olmasını istedi.

Market, pazar yere gibi insanların yoğun olduğu yerlerde tedbirlerin dikkate alınmadığını savunan Gültan, şöyle konuştu:

"İnsanlarda 'Ben aşı oldum artık maske takmasam da olur' anlayışı var. Bu da aşı olmasına ve kendisine etki etmemesine rağmen diğer tarafta insanlara bulaştırıyor. Bu bir nevi kul hakkı. İnsanların, halkımızın biraz daha dikkat etmesi lazım. Maalesef iki yıldır bu virüs insanlığın başında ama biraz daha dikkat eder, dişimizi sıkarsak daha da iyiye gidileceğini düşünüyorum."

Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı
Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı
Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı
Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı

YORUMLAR
500

Eskişehir, Yalova, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı - Son Dakika


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement