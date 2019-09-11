Son Dakika Haberleri: Eskişehir Veteran Masa Tenisi Turnuvasında Pazaryeri iki madalya aldı
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Eskişehir Veteran Masa Tenisi Turnuvasında Pazaryeri iki madalya aldı

40 dakika önce

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü Antrenörü Levent Üstün, Eskişehir de düzenlenen 4. Eskişehir Veteran Masa tenisi Turnuvasında tek erkeklerde ve çift erkekler de yaptığı müsabakalarla Pazaryeri ilçesine iki madalya kazandırdı.

Eskişehir Veteran Masa Tenisi Turnuvasında Pazaryeri iki madalya aldı, System.String[]

Pazaryeri Halk Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Antrenörü Levent Üstün, Eskişehir de düzenlenen 4. Eskişehir Veteran Masa tenisi Turnuvasında tek erkeklerde ve çift erkekler de yaptığı müsabakalarla Pazaryeri ilçesine iki madalya kazandırdı.


Eskişehir Veteranlar Masa Tenisi Derneği'nin düzenlemiş olduğu ve bu yıl 4. cüsü düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin birçok ilinden 230 yerli ve yabancı sporcu katıldı. Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü Antrenörü Levent Üstün 30-39 yaş grubunda tek erkekler finalinde yaptığı müsabakada yabancı rakibi Sina Keyhan'a yenildi ve çift erkekler de ise Levent Üstün, Ahsen Ahmet Kılıç ile turnuvayı ikinci olarak tamamladı.


Pazaryeri ilçesine iki müsabakada da aldığı iki madalya ile dönen Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü Antrenörü Levent Üstün, yaptığı açıklamada, "Turnuvada Pazaryeri ilçesini en iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştım. İnşallah ileriki turnuvalardaki müsabakalarda daha iyi sonuçlar alarak Pazaryeri ilçemizin adını duyuracağım. Turnuvaya katılmamızda bizlere destek olan Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'e, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük'e katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Pazaryeri, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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