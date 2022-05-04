Eskişehir yağmur ve doluya teslim - Son Dakika
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Eskişehir yağmur ve doluya teslim

04.05.2022 00:57
Eskişehir yağmur ve doluya teslim

Eskişehir'de öğle saatlerinde bastıran dolu ve sağanak yağış şehir merkezini olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde bastıran dolu ve sağanak yağış şehir merkezini olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerini ise su bastı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde ki bulutlu hava öğle saatlerinde yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Eskişehir'de belli bölgelerde bulunan dolu yağışı yolları beyaza bürürken, vatandaşlar tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla an ve an kaydedildi. Yoğun dolu ve yağmur sonrasında yer yer seller oluştu. Oluşan sel ise görüntülere yansıdı. Öte yandan, öğleden sonra başlayan sağanak yağışı kısa sürede şehir merkezinde su birikintilerine neden oldu. Adalar bölgesinde bulunan bazı işletmeler yağmurdan olumsuz etkilenirken, içeriye giren sular vatandaşların kendi imkanı ile dışarıya çıkartıldı.

Yaşanan yağmur ve dolu yağışı ve sonrası ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar dolu yağışını bir araya toplayarak anın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise oluşan sel nedeniyle yetkilileri göreve çağırdı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Sel, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir yağmur ve doluya teslim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir yağmur ve doluya teslim - Son Dakika
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