Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Eskişehir yangın söndü mü? 16 Ağustos Eskişehir yangını devam ediyor mu?

ESKİŞEHİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Eskişehir Alpu ilçesi Taştepe mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.