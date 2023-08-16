Eskişehir Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Yangını Devam Ediyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:54

Eskişehir Alpu ilçesinde başlayan yangın hala söndürülemedi. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Olay yerine 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile 100'den fazla personel sevk edildi.

Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Eskişehir yangın söndü mü? 16 Ağustos Eskişehir yangını devam ediyor mu?

ESKİŞEHİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Eskişehir Alpu ilçesi Taştepe mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.

YORUMLAR
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Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

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Son Dakika Yaşam Eskişehir Yangını Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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