ESKİŞEHİR - Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ömer Oklu birinci, Ersin Kurşunoğlu ikinci, Bedri Şimşek üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Aysel Yalaç, Özlem Işık ve Burcu Kaya dereceye girdi.

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