ESKİŞEHİR Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza - Son Dakika

Yasağa rağmen sokağa çıkan 3 kişiye toplam 10 bin 626 TL ceza

ESKİŞEHİR'de, 3 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 10 bin 626 TL idari para cezası kesildi. Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta, 1'i kadın 3 kişi, maskesiz şekilde gezerken polis ve bekçi ekiplerince durduruldu. Alkollü oldukları belirlenen kişiler, polislere uzun süre kimliklerini vermek istemedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından 3 kişi, polislere kimliklerini verdi. Polis, 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ve 'Kabahatler Kanunu'na göre de 392'şer TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.