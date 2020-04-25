ESKİŞEHİR Yasağın üçüncü gününde de Eskişehir sessizliğe büründü - Son Dakika

Yasağın üçüncü gününde de Eskişehir sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de Eskişehir sokakları sessizliğe büründü. Genel olarak yasağa uyulduğu gözlenirken, aç kalan güvercinleri sokaklarda devriye atan mahalle bekçileri besledi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın üçüncü günün de de Eskişehir sokakları boş kalırken, sessizlik hakim oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde trafik uygulaması yaparak genelde dışında sokakta olan araç sürücülerine ceza uyguladı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 kişilik personelle 24 saat esasıyla sokak kameraları ile yasağa uyumu yakından takip ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçeler de mobese kameralarıyla kontrol ediliyor. Yasağa rağmen dışarı çıktığı tespit edilenler ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezasına çarptırılıyor. Ayrıca bazı mahallelerde İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tespit ediyor. Yasak kapsamında halkın ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar özel araçlarıyla sokakları gezerek, satış yapıyor.

Sokaklarda yasağı denetlemek için devriye gezen mahalle bekçileri ile belediyelerin veteriner ekipleri de aç kalan sokak hayvanlarıyla güvercinleri besliyor.