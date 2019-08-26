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Eskişehir yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçince hayatını kaybetti

10 dakika önce

Yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçince hayatını kaybettiEskişehir'de yaklaşık 100 metre ilerisinde yaya geçidi olmasına rağmen çevre yolundan karşıya geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçince hayatını kaybetti, System.String[]

Yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçince hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 100 metre ilerisinde yaya geçidi olmasına rağmen çevre yolundan karşıya geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Tahir Malkoç, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Kartal alt geçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş, yola 100 metre mesafede yaya geçidi olmasına rağmen çevre yolundan karşıya geçmek istediği sırada Tahir Malkoç'un kullandığı yem yüklü 16 BCP 76 plakalı kamyon çarptı. Kazada Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazada ölen Karataş'ın cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Karataş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
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