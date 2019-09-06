Eskişehir yemeklerini tanıttılar
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Eskişehir Aşçılar Derneği sekreteri ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ile TAFED Kadın Kolları Başkan yardımcısı Betül Karagöz, 7 bölge 7 lezzet adında düzenlenen CNR Fuarda Eskişehir'in yöresel yemeklerini tanıttılar.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
Eskişehir Aşçılar Derneği sekreteri ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ile TAFED Kadın Kolları Başkan yardımcısı Betül Karagöz, 7 bölge 7 lezzet adında düzenlenen CNR Fuarda Eskişehir'in yöresel yemeklerini tanıttılar.
İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda Sorpa Çorbas ve Göbete ile Eskişehir temsil edilirken ayrıcı yöresel yemekler anlatıldı.
Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Turan Etli, "Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) 23 dernekle her derneğin kendisine özgü yöresel yemekleri tanıttı. Betül Karagöz şefimize dernek olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
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