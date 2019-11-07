Son Dakika Haberleri: Eskişehir yeni 112 Komuta Kontrol Merkezine kavuşuyor
Son Dakika Güncel Eskişehir yeni 112 Komuta Kontrol Merkezine kavuşuyor

Eskişehir yeni 112 Komuta Kontrol Merkezine kavuşuyor

7 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, inşaat çalışmaları tamamlanan Muttalip bölgesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir yeni 112 Komuta Kontrol Merkezine kavuşuyor, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, inşaat çalışmaları tamamlanan Muttalip bölgesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Yüklenici firma yetkilisi ve ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakacak, elektronik ve sistemsel eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte Komuta Kontrol Merkezi'nin vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.


Vatandaşların daha kolay hizmet alabileceği bir Komuta Kontrol Merkezi'nin Muttalip bölgesinde hizmet vereceğini kaydeden Vali Çakacak, ülkemizde acil yardım talep ve ihbarlarının çeşitli kurumlara ait 110, 155, 156, 112 ve benzeri acil yardım telefonlarına yapıldığını; acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulamada bazı zorlukların yaşandığını ifade etti. Bu anlamda, farklı numaraların aranmak durumunda kalınmayacağına dikkat çeken Vali Çakacak, "112 Acil Çağrı Merkezi'nin tam olarak hayata geçirilmesiyle, kurumlar arasındaki koordinasyon hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla hadiselere müdahale konusunda ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacağını düşünüyorum" dedi.


Vali Çakacak'a bu incelemelerinde; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Muttalip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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