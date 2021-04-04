Eskişehir yeni haftaya yağışla başlayacak - Son Dakika

Meteoroloji, Eskişehir ve çevresinde bu gece başlaması tahmin edilen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece geç saatlerde başlayıp Pazartesi gün boyunca etkili olacak kuvvetli, çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Eskişehir'in kuzeybatısı ve Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi ile Alpu ilçelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Pazartesi akşam saatlerine doğru etkisini azaltacak yağış için meteoroloji, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşları uyardı. Sağanak yağışların Bursa çevresinde, Bilecik il genelinde, Kütahya merkezi ile kuzey kesimlerinde etkili olacağını belirtti. - ESKİŞEHİR