Üye Girişi
Eskişehir yeniden bembeyaz - Son Dakika

Eskişehir yeniden bembeyaz

09.02.2022 21:35

Eskişehir yeniden bembeyaz Kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı Kar manzarası havadan görüntülendi 'Kar altın değerinde' diye vatandaşlar yağışlardan memnun Eskişehir, son birkaç gündür ısınan hava sıcaklığının etkisi ile eriyen karlarla yeniden kaplandı.

Eskişehir yeniden bembeyaz

Kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Kar manzarası havadan görüntülendi

'Kar altın değerinde' diye vatandaşlar yağışlardan memnun

ESKİŞEHİR - Eskişehir, son birkaç gündür ısınan hava sıcaklığının etkisi ile eriyen karlarla yeniden kaplandı.

Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürürken hava sıcaklığını hissedilir bir şekilde düşürdü. Oluşan doyumsuz manzara havadan görüntülendi.

Eskişehir'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerini beyaza büründü. Kent merkezinde binaların çatıları dışında neredeyse hiç tutmayan kar, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi ve civarındaki yüksek mahallelerde her yeri beyaz adeta örtü ile kaplandı. Şehrin karla kaplı eşsiz manzarası dron ile havadan kaydedildi.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde düştü. Eskişehirli vatandaşlar ise yeni güne bembeyaz uyanmanın mutluluğunu yaşarken, daha tedbirli bir şekilde dışarıya çıktı. Araç sürücülerinin ise trafikte daha temkinli gittiği öğrenildi.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk havanın yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.

"Yağan kar altın değerinde"

Bu arada kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hüseyin Cellat, durumdan memnun olduğunu fakat biraz daha yağışın yağmasının daha iyi olabileceğini ifade etti. Cellat, "Yağışların daha çok olmasını isterim çünkü Eskişehir tarla, bahçe, ekim, dikim alanı olan bir şehir. İnsanlar geçimlerini buradan sağlıyor suya onun için ihtiyaç duyuluyor. Dün acayip sıcaktı mont giyip giyememek arasında kaldım. Akşam kar yağışı başladı, bu normal değil bence. Ne kış kışlığını ne de yaz yazlığını yaşıyor" diye konuştu.

Bir başka vatandaş Selim Yalçıner ise yağışı için bereket olarak değerlendirdi. Kar yağışının özellikle çiftçiler için çok değerli olduğunu belirten Yalçıner, "Şuan şubat soğuğu var, kış kışlığını yapıyor. Kış olunca yaz olmaz derler. Yağan kar da altın değerinde, rahmet, bereket. Özellikle çiftçi için çok önemli bu yağışlar. Bence biraz daha yağmalı İnşallah. Genel olarak memnunum ama biraz daha yağmalı" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir yeniden bembeyaz
Eskişehir yeniden bembeyaz
Eskişehir yeniden bembeyaz

YORUMLAR
500

Eskişehir, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir yeniden bembeyaz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:43:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir yeniden bembeyaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement