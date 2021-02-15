Eskişehir yeniden beyaz örtü altında - Son Dakika

Eskişehir yeniden beyaz örtü altında

19 gün sonra yeniden gelen kar vatandaşa zor anlar yaşatsa da halk yağıştan memnun

Yüksek kesimlerde kalınlığı 25 santimetreyi aşan kar yağışı devam ediyor

Maddi hasarlı kazalar ucuz atlatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de beklenen kar günlük yaşamı zorlaştırıp vatandaşlara zaman zaman zorluk çıkarsa, trafik kazalarına sebep olsa da halk beyaz örtüden memnun. Yüksek kesimlerde kalınlığı 25 santimetreyi aşan kar yağışı devam ediyor.

En son 28 Ocak tarihinde beyaza bürünen Eskişehir, dün gece itibariyle soğuyan hava akabinde yağan karla buluştu. Eskişehirliler kar hazırlığı yaparak güne başladı. Özellikle geçen hafta adeta yaz mevsimini yaşayan Eskişehirli vatandaşlar botlarını, kabanlarını ve şapkalarını tekrar giydi. Araç sürücüleri karla birlikte kayganlaşan yolda ilerlemekte oldukça güçlük çektikleri gözlendi.

Kar beraberinde kazayı getirdi

Yoğun kar yağışı altında araç kullanmak oldukça zorlaşırken bazı kazlar kaçınılmaz oldu. Eskişehir Çevre Yolunda sabah saat 09.30 iki aracın karıştığı kaza meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 26 VS 919 plakalı araç, Ş.Ç. idaresindeki 06 GVC 65 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve bir yolcu ambulansla hastanelere kaldırıldılar. Sürücünün yan koltuğunda oturan S.Y., diğer sürücünün kendilerini sıkıştırdığı ve kazanın gerçekleştiğini iddia etti. Kazada iki araçta kullanılamaz hale gelirken, 3 kazazedenin de hayati tehlikesinin olmaması sevindirdi.

Yayalar ve sürücüler dikkat etmeli

Yeniden karın yağdığı Eskişehir'de vatandaşlar durumdan memnunken, sürücü ve yayaları kurallara uyarak dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Konuyla alakalı konuşan Ersi Esan, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarırken, kış aylarında kaza oranlarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Kış şartlarında malum yol yordam gizli buz tutuyor. İnsanları yollarda zorluyor. Bunlarda çok daha dikkatli olmamız lazım. Gerek araçlar, gerek yayalar için çok tehlike arz ediyor. Kış olması mevsime göre çok güzel, fakat çok dikkatli olmamız lazım. Mesela, ben organize sanayinde çalışıyorum. Gittiğimiz yollarda çok kazalar oluyor. Kışın bu kazalar daha da artıyor."

Kışın Eskişehir'e yakıştığını düşünen Nur elif Erdoğan, özellikle yayaların ışık ihlali yaptığını ve bundan dolayı kazaların olduğunu belirtti. Erdoğan; "İnsanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü mevsimde bu denli değişikler normal değil. Bu kadar değişiklik yüzünden insanların hasretleri de artıyor. Yaylalar olarak da hiç dikkat etmiyoruz. Işıklarda kırmızıda geçmeye çalışmaları sürücüleri çok fazla etkiliyor. Zaten kazaların yüzde 90 bu yüzden diye düşünüyorum ben" diye konuştu.