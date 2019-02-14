Son Dakika Haberleri: Eskişehir Yeniden Kara Teslim Oldu

Eskişehir Yeniden Kara Teslim Oldu

46 dakika önce

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

Eskişehir Yeniden Kara Teslim Oldu, System.String[]
Eskişehir'de sabaha karşı başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da kısmi olarak aksattı.

Dün öğle saatleri itibari ile başlayan yağmur, sabaha karşı hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini kara bıraktı. Yaklaşık bir aydır kentin sadece yüksek kesimlerinde gözetlenen beyaz örtü şehir merkezine indi. Kenti yeniden beyaza bürüyen kar, karayolu ulaşımında da kısmi olarak olumsuzluğa neden oldu. Eskişehir- Kütahya, Eskişehir- Afyon, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Ankara karayollarında şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir-Kütahya karayolunda ise, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısmi olarak kapanan yolda geçişe izin vermeyerek araçları kent istikametine geri çevirdi.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte karayollarında yol açma ve tuzla çalışmaları yapılıyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 12:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Yeniden Kara Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]