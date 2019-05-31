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Eskişehir yeryüzü sofrasında buluştu

51 dakika önce

Odunpazarı Kent Konseyi, Hamamyolu Caddesi'nde Yeryüzü Sofrası kurdu.

Eskişehir yeryüzü sofrasında buluştu, System.String[]
Odunpazarı Kent Konseyi, Hamamyolu Caddesi'nde Yeryüzü Sofrası kurdu. "Ekmeğimizi, aşımızı, soframızı iftarda paylaşıyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen Yeryüzü Sofrasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Evlerinde hazırladıkları yemekleri alıp Hamamyolu Caddesi'ne gelen vatandaşlar, hem yemeklerini paylaştı hem de birlikte oruç açtı. Vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Kazım Kurt da vatandaşlarla yakından ilgilendi. Alanda bulunanlarla tek tek görüşen Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinledi. İstanbul ile eş zamanlı olarak kurulan Yeryüzü Sofrasına İlahiyatçı, Yazar İhsan Eliaçık da telefonla bağlandı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Eliaçık, Yeryüzü Sofrasının halkın kendi evinden getirdiklerini ortaya sermesi ye yemeğini paylaşması ile gerçekleştiğini söyledi. Eliaçık, "Yeryüzü Sofrası; birliği, barışı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, kendini, nefsini, flamasını, bayrağını kenara çekmeyi ve ortamdaki insanlarla kaynaşmayı ve ortak bir iyi yaratmayı hedefliyor, amaçlıyor" diye konuştu.

İftar sonrasında vatandaşlarla birlikte Hamamyolu Caddesi'nde bulunan ve Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen kafelerde çay içen Başkan Kurt, "Ramazan ayları, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği aylardır. Ramazan Ayı boyunca barış, kardeşlik vurgusu yaptık. Bugün de halktan uzak, gösterişli iftar sofralarına karşı; kendi soframızı kurduk. Yemeğimizi, aşımızı paylaşıp; orucumuzu açtık. Birlik ve beraberliğimizin katlanarak arttığı; barış ve kardeşlik içinde geçirdiğimiz nice Ramazanlar da görüşmek dileğiyle. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:12 Kaynak: İHA
Kazım Kurt, Kent Konseyi, Odunpazarı, Güncel
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