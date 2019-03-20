Eskişehir, Yeşilay Destek Merkezi'ne Kavuştu

Bağımlılıklar ile mücadelede rol model uygulamaları ile dünyaya örnek olan Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ayakta destek ve terapi modeli uygulamasını güçlendirerek ülke sathına yaymaya devam ediyor.

2015 yılında 444 79 75 Danışma Hattı ile ilk olarak çağrı merkezi olarak hizmeti vermeye başlayan YEDAM; Eskişehir'deki merkezini Odunpazarı bölgesinde Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak'ın katılımı ile hizmete aldı. Törende Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Emine Nur Günay ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da törende yer aldılar.

Türkiye'de bağımlı bireyler için psikososyal destek sağlayacak bütüncül bir mekanizma olmaması nedeniyle önce dünyadaki uygulamaların incelendiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, "Türkiye'ye özgü bir ayakta destek hizmet modeli olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni hayata geçirdik. YEDAM'lar aracılığı ile özel yetişmiş uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarımız, bağımlılara ve yakınlarına danışmanlık ve rehabilitasyon desteği veriyor. Geride bıraktığımız süreyi değerlendirdiğimizde böyle bir yapının ülkemiz açısında ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu rakamlar gözler önüne seriyor, "YEDAM'da bağımlı birey ve yakınlarının bağımlılıktan kurtulması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. YEDAM bir sahiplenme yeridir" sözleri ile 2018 sonu itibariyle YEDAM'lara 50 bini aşkın çağrı geldiğini, yaklaşık 5 bin yüz yüze görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Şu an İstanbul'da 4;Düzce, Antalya, Urfa illeri de olmak üzere Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM )bulunduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, "Eskişehir'de açtığımız YEDAM, bağımlılıklar ile mücadelemizin dün olduğu gibi yarın da artarak ve güçlenerek süreceğinin bir işareti olarak görülmeli. Çünkü Yeşilay, Türkiye Bağımlılık Modeli gibi uygulamaları ile dünyadaki diğer STK'lar tarafından rol model alınan, 5 bağımlılık türü ile mücadele eden dünyadaki tek STK. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olan herkesin bir telefon uzağında olduğumuzun da paylaşmak isterim," sözleri ile, YEDAM'ların her ilde en az 1 merkez olacak şekilde Türkiye geneline yaymayı planladıklarını açıkladı.