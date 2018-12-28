Son Dakika Haberleri: Eskişehir Yıllık Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Eskişehir Yıllık Asayiş Değerlendirme Toplantısı

54 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz.

Eskişehir Yıllık Asayiş Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz." dedi.

Dinç, Polisevi'nde düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, emniyet müdürlüğünün faaliyetleri hakkında kentte görev yapan ulusal, yerel basın mensuplarını bilgilendirmek ve artık bir huzur kenti olarak tescillenen Eskişehir'in asayiş ve trafik durumunu konuşmak olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar tarafından doğrudan kendilerine iletilen veya medya aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını istedikleri konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın önemli olduğuna inandıklarını ifade eden Dinç, şunları söyledi:

"Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla nasıl ki bizler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat görev yapıyorsak, sizler de yaşadığınız her türlü zorluğa rağmen, halkın sesi olma ve kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkına katkıda bulunma vazifenizi yerine getirerek topluma büyük bir hizmet sunuyorsunuz. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz."

Toplantıda ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren emekliye ayrılan Anadolu Ajansı Eskişehir Büro Sorumlusu Tarkan Demir ile Demirören Haber Ajansı Eskişehir Büro Şefi Eyüp Kelebek'e Emniyet Müdürü Dinç tarafından plaket taktim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:57:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Yıllık Asayiş Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]