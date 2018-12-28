Eskişehir Yıllık Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Eskişehir
Emniyet Müdürü Engin Dinç
, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz." dedi.
Dinç, Polisevi'nde düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, emniyet müdürlüğünün faaliyetleri hakkında kentte görev yapan ulusal, yerel basın mensuplarını bilgilendirmek ve artık bir huzur kenti olarak tescillenen Eskişehir'in asayiş ve trafik durumunu konuşmak olduğunu kaydetti.
Vatandaşlar tarafından doğrudan kendilerine iletilen veya medya aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını istedikleri konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın önemli olduğuna inandıklarını ifade eden Dinç, şunları söyledi:
"Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla nasıl ki bizler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat görev yapıyorsak, sizler de yaşadığınız her türlü zorluğa rağmen, halkın sesi olma ve kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkına katkıda bulunma vazifenizi yerine getirerek topluma büyük bir hizmet sunuyorsunuz. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, halkımız nezdinde Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak kabul gören bizlere olan bu güvenin sağlanmasında yazılı ve görsel medyanın desteğini göz ardı edemeyiz."
Toplantıda ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren emekliye ayrılan Anadolu Ajansı
Eskişehir Büro Sorumlusu Tarkan Demir
ile Demirören Haber Ajansı Eskişehir Büro Şefi Eyüp Kelebek
'e Emniyet Müdürü Dinç tarafından plaket taktim edildi.