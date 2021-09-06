Eskişehir Zabıta Teşkilatı, Zabıta Haftasını Vilayet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutladı - Son Dakika

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195. yıldönümü, Eskişehir Vilayet Meydanında yapılan bir törenle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi'nin, Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan törene; Eskişehir Merkez Komutanı Hava Piyade Kıdemli Albay İsmail Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Salim Acabay, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal, Tepebaşı Zabıta Müdürü Ahmet Özkan zabıta amirleri ve memurları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aykut Hamzaçebi, Zabıta Teşkilatının 195 yıl önce, belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Tüm çabamız görev yaptığı şehri çok iyi tanıyan, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri de takip ederek çağına ayak uydurmuş, teknolojiyi tüm çalışma alanlarında kullanan, toplum ve insan psikolojisini okuyabilen ve buna göre hareket eden, bu sayede de kendisini görev yaptığı topluma doğru ifade edebilen bir teşkilat yapısına ulaşabilmektir. Bu süreci işletirken her zaman olduğu gibi Eskişehir'in üç değerli yöneticisi olan sayın belediye başkanlarımızın desteklerinin de bizlerle birlikte olacağına asla şüphemiz yoktur.

Artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yaşanabilir kentleri arasında en üst sıralarda yerini almış olan bu güzel kentin zabıtaları olarak; şehrimizin her noktasında ve 7 gün 24 saat şehir yaşamının her anında görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, adalet ve güven duygusu içinde, doğruluk ve dürüstlükten asla ödün vermeden çalışmaya devam edeceğimizden asla kimsenin endişesi olmasın.

Zabıta teşkilatlarımızın seçkin personeli, değerli mesai arkadaşlarım,

Zabıta teşkilatımızın bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı sunan siz değerli mesai arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden bu güzel şehir için üstleneceğiniz özverili, sadakatli, sabır ve metanet dolu görevlerinizde sizlere başarılar diliyorum. Zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 195.yıldönümü sizlere ve Eskişehir'imize kutlu olsun. Bu gurur hepimizin gururudur" şeklinde konuştu.