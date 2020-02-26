Son Dakika › Güncel › Eskişehir zehra'nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı ben bıçak güzeliyim-2 - Son Dakika
Eskişehir zehra'nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı ben bıçak güzeliyim-2
6 saat önce
ESKİŞEHİR Zehra'nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı Ben bıçak güzeliyim-2 (OLAY YERİNE GİDERKEN GÜVENLİK KAMERASINDA)
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:46 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Zehra'nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı Ben bıçak güzeliyim-2 (OLAY YERİNE GİDERKEN GÜVENLİK KAMERASINDA)
Son Dakika Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok