Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
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Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

15.07.2022 11:49
Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Alikan Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Alikan Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Dalgıç için, ölümünün 6'ncı yılında ailesinin yaşadığı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında tören düzenlendi. Törende şehidin kabrine karanfil bırakıldı ve özel harekat polisleri saygı atışı yaptı. Tören sonunda şehit için Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Törene; şehidin annesi Asiye Dalgıç ile Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile vatandaşlar katıldı.

İzin gününde arkadaşlarının yardımına koşmuştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında koruma görevi için İstanbul'da bulunan polis memuru Fatih Dalgıç, arkadaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy'deki Polis Merkezi Amirliği'nde girdiği çatışmada şehit düşmüştü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
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