Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek

20.04.2021 19:03

Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek Uluslararası STEM Olimpiyatları finallerine Eskişehir'den 5 öğrenci katılacak Eskişehir'de ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerindeki 5 öğrenci, farklı bilim dallarında düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları'nda...

Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek

Uluslararası STEM Olimpiyatları finallerine Eskişehir'den 5 öğrenci katılacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerindeki 5 öğrenci, farklı bilim dallarında düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları'nda derece yaparak finallere katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Çağfen Kolejinde öğrenim gören 5 öğrenci; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarından oluşan Uluslararası Online STEM Olimpiyatları'nda dünya finallerine katılmaya hak kazandı. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, korona virüs salgını nedeniyle evde kaldıkları süreyi fırsata çevirdi. Uzaktan eğitim alan ve öğretmenleri gözetiminde kendi çalışma programlarını oluşturan öğrenciler, uluslararası alanda dereceye girmeyi başardı. Başarılı 5 öğrenci, farklı ülkelerden yabancı öğrencilerin yarışacağı dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencileriyle gurur duyduklarını belirten Çağfen Koleji Rehberlik Koordinatörü Güray Teke, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. STEM Olimpiyatları'nda finale kaldılar. Türkiye'yi temsil edecekler. Çağfen okulları olarak onlarla gurur duyuyoruz. 21'inci yüzyıl hedefleri ve amaçları doğrultusunda üstün başarılı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Matematik ve mühendisliğin doğası anlamında STEM Olimpiyatları'nda bazı iç vurgular da var. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal barış gibi alanlarda STEM'in ana amaçlarını oluşturuyor. Bizim de öğrencilerde oluşturmaya çalıştığımız hedeflerden birisi de buydu" diye konuştu.

"Aileler olimpiyatlara katılacak öğrencileri dikkatli yetiştirmeli"

Farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek 5 öğrencinin ve STEM Olimpiyatları'na katılacak tüm öğrencilerin ailelerine tavsiyelerde bulunan Teke, "Bizim şu anda 5 öğrencimiz, dünya finallerine katılmaya hak kazandı. STEM Olimpiyatları; teknoloji, matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrencileri destekleyerek dünyaya katkı sağlayacak kişiler yetiştirmeyi amaçlıyor. STEM Olimpiyatları'na katılacak olan öğrencilerin ailelerine, 'Öğrencilerimize beceri anlamında, iletişimde, bilim ve altyapı yetiştirme anlamında çok dikkatli yetiştirmeleri gerektiği' tavsiyesinde bulunabilirim" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi temsil edeceğimiz için gururluyuz"

Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve genel kategoride Türkiye'yi temsil edecek olan; 6'ncı sınıf öğrencileri Hasan Efe Ağar, Ceren Bostancı, 9'uncu sınıf öğrencileri Egemen Çöken, Simay Duru Ceylan ve 11'inci sınıf öğrencisi Bengisu Mervan şunları söyledi:

"Ülkemizi ve okulumuzu temsil edeceğim için gururlu ve heyecanlıyım. Bana yardım eden aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız.

Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek
Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek
Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek
Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek

matematik, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehirli 5 öğrenci dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


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