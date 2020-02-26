Eskişehirli antrenör Arzu Kabal, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirli antrenör Arzu Kabal, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Eskişehirli antrenör Arzu Kabal, Avrupa şampiyonu oldu

6 saat önce

Eskişehirli sporcular, Antalya'da 700 sporcunun katıldığı Ashihara Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalar ve kupa ile döndü.

Eskişehirli antrenör Arzu Kabal, Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Eskişehirli sporcular, Antalya'da 700 sporcunun katıldığı Ashihara Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalar ve kupa ile döndü.

Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden katılan sporcular başarılı olmak için ter döktü.

Şampiyonada Mavi Spor Kulübünden Arzu Kabal veteran kategorisindeki kata branşında Avrupa birinciliğini, Ashihara kumitede ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

Yıldız bayanlarda Esmanur Sönmez ve minik erkeklerde Yıldırım Kağan Ersin, Ashihara Kumite Avrupa üçüncüsü oldu. Katada ise Gül Bilge Akay beşinciliği kazandı. Sporcuların hepsi milli takıma seçildi.

Mavi Spor Kulübü Başkanı ve milli takım antrenörü Arzu Kabal, yaptığı açıklamada, 4 sporcuyla katıldıkları şampiyonada Eskişehir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Kabal, kendilerine destek veren Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özden Akkaya, Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tuç, Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ve Düzce İl Temsilcisi Ayşegül Ödemiş'e teşekkür etti.

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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