Eskişehirli aşçı Ümran Varel "Yılın Altın Genç Şefi" unvanının sahibi oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanarak Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde geçen hafta göreve başlayan aşçı Ümran Varel, Gül-izar 18. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde birinci olarak "Yılın Altın Genç Şefi" unvanını aldı.

İstanbul Fatih Yeni Kapı Fuar ve etkinlik alanında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Gastronomi Festivaline 51 ülkeden firmalar ile yerli ve yabancı yarışmacıların yanı sıra dünya çapında 150 jüri üyesi katıldı.

Yarışmacılardan 70 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere sunum yapmaları istendi. Yarışmada birinci olan Ümran Varel "Yılın Altın Genç Şefi" unvanının sahibi oldu.

Varel'in derece aldığı tabağın dizaynını da Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Gül Sağlısalın gerçekleştirdi.