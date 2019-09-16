Eskişehirli dernekten Diyarbakır annelerine destek

Eskişehir Tatlı Su Olta Balıkçıları Doğayı ve Sucul Hayatı Koruma Derneği (ETSOBDER), Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Garip, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da gerçekleştirilen eyleme destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Garip, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uzun süredir PKK terör örgütüyle mücadele söz konusu. Birçok yavrumuz şehit edilmiş ya da gazi kalarak yaşamlarına devam etmektedirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ya da başka bölgelerimizden kaçırılarak terör örgütüne zorla sokulan çocukların memlekete faydalı bireyler olması engelleniyor. Gençlerin hayatlarını karartan PKK terör örgütünü ve destekçilerini kınıyoruz. Diyarbakır'da ailelerin bir süredir çocuklarının geri getirilmesi için örnek olacak dik duruşlarını alkışlıyor, biz de Eskişehir Tatlı Su Olta Balıkçıları Doğayı ve Sucul Hayatı Koruma Derneği olarak 'yanınızdayız' diyoruz."