Eskişehirli genç atlet ilk kez koştuğu 3 bin metrede ikinci oldu

Enka Spor Kulübü'nün 14 yaşındaki Eskişehirli atleti Ayça Fidanoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonunun, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu"nda ikinci oldu.

Ankara'da 41 farklı ilden 211 sporcunun katıldığı koşunun genç kızlar kategorisinde ikinciliği elde eden Şehir Koleji 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ayça Fidanoğlu'nun atletizm antrenörü Bülent Uzun, AA muhabirine, sporcusunun kendinden yaşça büyük atletler arasında mücadele ettiğini kaydetti.

Ayça Fidanoğlu'nun ilk kez 3 kilometre yarışında boy gösterdiğini anlatan Uzun, "Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük yarışlarından birinde ikinci olmak önemli. Eskişehir adına bir madalya geçirdi. Hem kentimizi, hem okulunu en iyi şekilde temsil etti." diye konuştu.

Uzun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu'ya teşekkür etti.

Genç sporcu Fidanoğlu ise Ankara'daki yarışın kendisi için güzel bir tecrübe olduğuna değinerek, "Hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i yurt dışında temsil etmeyi çok istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmayı istiyorum." dedi.