Son Dakika Haberleri: Eskişehirli genç sporcular milli takıma seçildi
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Eskişehirli genç sporcular milli takıma seçildi

48 dakika önce

Eskişehir'deki Mavi Spor Kulübü sporcuları Destan Melek Kurtaran ile Esmanur Sönmez, Budokaido Kyokushin Karate Milli Takımı'na seçildi.

Eskişehirli genç sporcular milli takıma seçildi, System.String[]
Eskişehir'deki Mavi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları Destan Melek Kurtaran ile Esmanur Sönmez, Budokaido Kyokushin Karate Milli Takımı'na seçildi.
Ankara'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası'nda ikinci olan Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencisi Esmanur Sönmez ile üçüncü olan Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Destan Melek Kurtaran, milli forma altında yarışmaya hak kazandı.
Kulüp başkanı ve milli takım antrenörü Arzu Kabal, başarılı iki sporcusunun milli takıma seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Eskişehir, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:46 Kaynak: AA
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