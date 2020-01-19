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Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü
36 dakika önce
Amasya'da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
Amasya'da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.
Amasya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Eskişehirden katılan sporcular Ahmet Oğuz Coşar ve Cihan Yağman, kente madalya ile döndü. 79 kilogramda Ahmet Oğuz Coşar Türkiye ikincisi olurken, Cihan Yapman ise 57 kilogramda Türkiye 7'incisi olarak Eskişehir'i başarılı bir şekilde temsil etti. - ESKİŞEHİR
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