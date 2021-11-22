Eskişehirli hayırsever, 8 derslikli anaokulu yapımı için nakdi bağışta bulundu - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan hayırsever Sabiha Demir'in, Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde yapılacak 8 derslikli anaokulu için bağış yaptığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağış için hazırlanan protokol, Vali Erol Ayyıldız, hayırsever Sabiha Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından imzalandı.

Vali Ayyıldız, imza töreninde Demir'e eğitime katkılarından dolayı kent halkı adına teşekkür etti.

Demir ise eğitime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, okulun Eskişehir'e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

2022 yılı yatırım programına alınacak 8 derslikli anaokuluna "Sabiha- Fahrettin Demir Anaokulu" adının verileceği, okulunun 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitime başlamasının hedeflendiği bildirildi.