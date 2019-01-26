Son Dakika Haberleri: Eskişehirli İş Adamları Sokak Havanları İçin Binlerce Paket Mama Dağıttı

Eskişehirli İş Adamları Sokak Havanları İçin Binlerce Paket Mama Dağıttı

1 saat önce

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) sokak havanları için vatandaşlara binlerce paket mama dağıttı.

Eskişehirli İş Adamları Sokak Havanları İçin Binlerce Paket Mama Dağıttı, System.String[]
Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) sokak havanları için vatandaşlara binlerce paket mama dağıttı.

Esmiad Başkanı Şamil Seyhan, yaptığı açıklamada, iş dünyasına bağlı sivil toplum kuruluşlarının sadece cüzdan ile değil vicdan ile de hareket etmesi gerektiğini belirtti. Seyhan, "Bizler burada elimizden geldiğince duyarlılık gösterip insanları da bu vicdana teşvik etmek için çabalıyoruz. Gerek doğada yaşayan gerek sokağa terk edilmiş havanların, sadece sivil toplum kuruluşları değil tüm insanlığa emanet edildiğini belirtmek isterim. Dağıttığımız mamalar kapılarımızın önünde yardım bekleyen sevimli dostlarımıza tabi ki yeterli gelmeyecektir. Bu sebepten diğer STK'ları, kurumları ve belediyeleri de kendi imkanlarında kampanya yapmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki hayvanlara sahip çıkmak siyaset üstü bir kavramdır, insanlıktır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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