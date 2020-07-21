Eskişehirli kadın fotoğrafçılar "Korona Günlerinde Fotoğraf" etkinliğine katıldı - Son Dakika

Eskişehirli kadın fotoğrafçılardan oluşan "Yaşayan Kadınlar" isimli fotoğraf grubu, 360 fotoğrafçının yer aldığı "Korona Günlerinde Fotoğraf" etkinliğine katıldı.

Tüm aşamalarının on-line olarak gerçekleştirildiği çalışmaya grubun küratörü Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay editör olarak, Hülya Avdan, Özlem Kanat Örneksoy ve Solmaz Mercan ise fotoğrafçı olarak katıldı.

Birlikte görsel bellek oluşturulmasının amaçlandığı etkinlik için Türkiye'nin 31 ve Almanya, Azerbaycan, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Kanada ve Kosova'nın 10 farklı şehrinden 360 fotoğrafçı 2 ay süresince pandemi sürecini fotoğrafladı.

Fotoğraflar www.koronagunlerindefotograf.com internet adresiyle Facebook ve Instagram hesaplarından da takip ediliyor.