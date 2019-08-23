Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

Eskişehir'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri hakkındaki yargı kararlarını da protesto etti. AVM önündeki trafiğe kapalı bir sokakta bir araya gelen kadınlar ellerinde 'katledilen kadınlar isyanımızdır, İstanbul sözleşmesi uygulansın, ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum? oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktı" dedi.

Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise 'annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım" diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının 'anne ölme' dediği gibi? diye konuştu.

Kadınlar konuşmaların ardından sloganlar atarak kadına şiddeti ve Emine Bulut cinayetini protesto etti.