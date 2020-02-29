Eskişehirli kadınlar Keçe Kursu'nu sevdi - Son Dakika
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Eskişehirli kadınlar Keçe Kursu'nu sevdi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde açılan Keçe Kursu'na katılan kadınlar, geri dönüşümden elde edilen keçeleri tekstil ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Eskişehirli kadınlar Keçe Kursu'nu sevdi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde açılan Keçe Kursu'na katılan kadınlar, geri dönüşümden elde edilen keçeleri tekstil ve süs eşyalarına dönüştürüyor.


Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer isimlerle hizmete sunulan Belde Evleri, kadınlar için sıcak bir ortam sunmayı sürdürüyor. 2001 yılında faaliyete geçerek Belde Evleri'nin ilki olma özelliğini taşıyan Fevzi Çakmak Belde Evi'ndeki Keçe Kursu ise, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Haftada bir gün verilen kursa 13 kursiyer kadın katılıyor. Kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyorlar. Kursiyerler, geri dönüşümden elde edilen keçelerle ürettikleri çanta, şapka, kemer, hırka, süs eşyası gibi ürünleri ya evlerinde kullanıyor ya da gelen talepler doğrultusunda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.


"El emeğimizle çok güzel ürünler ortaya çıkartıyoruz"


Kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür eden kadınlar, "Haftada bir gün de olsa günlük yaşamın yoğunluğundan ayrılarak Belde Evi'nde kendimize vakit ayırıyoruz. Burada aldığımız eğitimler sayesinde de el emeğimizle çok güzel ürünler ortaya çıkartıyoruz. Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı güzel çalışmalardan çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dediler. - ESKİŞEHİR

Fevzi Çakmak, Tepebaşı, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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