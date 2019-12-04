Son Dakika Haberleri: Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı
Son Dakika Güncel Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı - Son Dakika

Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45) için adliye önünde eylem yaptı.

Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45) için adliye önünde eylem yaptı. Kadınlar adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba'nın eski eşine yönelik 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, Eskişehir Adliye Kapısı'nda bir araya geldi. Kadınlar, 11 Ekim günü eski eşi Yalçın Özalpay tarafından başına satırla vurularak yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 44 gün sonra, 24 Kasım'da yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan için eylem yaptı. Kadınlar, ellerinde 'boşanmayı değil, cinayetleri engelle, koruma, algılama, yargıla, bir kişi daha eksilmeyeceğiz' yazılı dövizler açtı.

Grup adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir Adliyesi'ne katledilmeden önce tam 23 kez geldi. Bu büyük kapıdan geçip, büyük unvanları olan büyük adamlara dert anlattı. Dedi ki; 'bu adam beni öldürecek, bu adam beni tehdit ediyor, yüzüme kezzap atacak, ben adalet istiyorum, ölünce mi koruyacaksınız beni'. Ayşe Tuba, yılmadan 23 kez gelip gitti buraya, kapısında adalet sarayı yazan bu taş binaya. Evet, tam 23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın şikayetlerinin uzlaştırılmaya çalışıldığını anlatan avukat Arpacı, şunları söyledi:

"Şikayet ettikçe dosyaları savcılık tarafından Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ayşe Tuba uzlaştırmacılar tarafından hep arandı. Kendisine sürekli olarak hakaret eden, öldürmekle tehdit eden 'Yalçın Özalpay ile uzlaşmak ister misin?' diye sordular. İlk başta 'belki artık yapmaz' ümidiyle 'tamam uzlaşırım' dedi. Ancak Ayşe Tuba şikayet ettikçe hiçbir yaptırımla karşılaşmayan Yalçın Özalpay daha da saldırganlaştı. Ayşe, her seferinde yine şikayet etti, dosya yine uzlaştırmaya gönderildi. İstanbul Sözleşmesi tartışması sona erdirilsin, bir uluslararası sözleşme uygulansın. Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaşma uygulamasından derhal vazgeçsin. 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasası'ndaki uygulama sorunları çözülsün, kolluk ve yargı alanı başta olmak üzere ilgili kurum ve görevlilere yasanın önemi, sorumluluğu anlatılsın. Kadın cinayetlerinde katillerin iyi hal ve tahrik indirimi ile cezasızlık politikası son bulsun, erkek şiddetine ağırlaştırıcı hükümler uygulansın."

Kadınlar, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.


Eskişehir, Ayşe Tuba , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]