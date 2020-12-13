Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 10. sınıfında öğrenim gören Yağmur Tuna (15), "International Music and Stars Awards" yarışmasında "Gold Star" ödülüne layık görüldü.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada çok sayıda katılımcının yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, AÜ Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Gülen Ege Serter'in "Best Teacher Awards-En İyi Keman Öğretmeni Ödülü"nü kazandığı yarışmada, Prof. Dr. Serter'in öğrencisi Yağmur Tuna'nın "Gold Star" ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.
Ayrıca açıklamada, daha önce Rusya'da birincilik, "Emuse" yarışmasında üçüncülük ve jüri özel, İspanya'da üçüncülük, "Enkor Müzik Yarışması"nda üçüncülük ödüllerini kazanan, Moskova Çaykovsky Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu sınavlarını da kazanan Yağmur Tuna'nın, gelecek yıl eğitimini Rusya'da sürdürmeyi planladığı ifade edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehirli lise öğrencisi uluslararası müzik yarışmasında ödül kazandı - Son Dakika