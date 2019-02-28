Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Lise Öğrencisinin Fotoğrafı Birinci Seçildi

Eskişehirli Lise Öğrencisinin Fotoğrafı Birinci Seçildi

57 dakika önce

Eskişehirli lise öğrencisi Aslı Ataman, Türkiye genelinde düzenlenen Lise Öğrencileri Dijital Fotoğraf Yarışması'nda birinci oldu.

Eskişehirli Lise Öğrencisinin Fotoğrafı Birinci Seçildi, System.String[]
Eskişehirli lise öğrencisi Aslı Ataman, Türkiye genelinde düzenlenen Lise Öğrencileri Dijital Fotoğraf Yarışması'nda birinci oldu.

Türkiye genelinde yapılan fotoğraf yarışmasına 201 lise öğrencisi katıldı. 524 fotoğrafın yarıştığı etkinlikte Eskişehirli 18 yaşındaki Aslı, 'Özgürlük' adlı çalışmasıyla birinci oldu. Konuyla ilgili duygularını dile getiren genç fotoğrafçı, çok mutlu olduğunu ifade etti. Ataman, "Çektiğim fotoğrafın yarışmada derece alması benim açımdan gurur verici. Fotoğrafın, fotoğraf çekmenin hayatımda ayrı bir yeri var. Herkesin baktığı şeyleri farklı görebilmek, farklı açılardan değerlendirebilmek çok güzel bir şey. Özellikle macro çekime ilgi duyuyorum. Üniversite hayatımda da bu alanda eğitim almak istiyorum. Fotoğrafçılık alanında başarılı olacağıma inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

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