Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Minikler, Oyuncaklarını Yüksekova'ya Yolladı

Eskişehirli Minikler, Oyuncaklarını Yüksekova'ya Yolladı

2 saat önce

Eskişehir'de, özel bir anaokulunda okuyan 50 öğrenci, 'eTwinning' programı kapsamında oyuncaklarını Yüksekova'daki öğrencilere gönderdi.

Eskişehirli Minikler, Oyuncaklarını Yüksekova'ya Yolladı, System.String[]
Eskişehir'de, özel bir anaokulunda okuyan 50 öğrenci, 'eTwinning' programı kapsamında oyuncaklarını Yüksekova'daki öğrencilere gönderdi.

Yapılan etkinlik ile miniklerin, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor. Uyguladıkları 'Çocuklar İçin Değer' projesi ile öğrencilere manevi değerleri yaşayarak öğretmeye çalıştıklarını belirten okul idarecilerinden Özlem Özmen, "İdarecimiz Betül Aydınoğlu ve tüm öğretmenlerimiz ile bu projeyi gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında oyuncuklarını Yüksekova'daki kardeşleri ile paylaşan gönlü güzel miniklerimize teşekkür ediyoruz. Umarız bu tür faaliyetlerin devamını getirebiliriz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yüksekova, Yaşam
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